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Власть

В Чолпон-Ате назначен новый мэр — Рустам Кадыркулов

Чолпон-Ату возглавил новый мэр — Рустам Кадыркулов. Соответствующее распоряжение подписал аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в области и муниципалитете.

из интернета
Фото из интернета. Рустам Кадыркулов
Нового градоначальника представили коллективу мэрии 4 августа.

Рустам Кадыркулов родился 26 марта 1986 года в Токмаке. В 2007-м окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Государственное и муниципальное управление». В своей карьере занимал ряд руководящих должностей: был заместителем начальника УГНС по Чуйскому району и Бишкеку, руководил аппаратом мэрии Токмака и работал директором санатория «Иссык-Ата» при управделами президента.

Напомним, до Рустама Кадыркулова пост мэра Чолпон-Аты занимал Азамат Анарбек уулу, возглавлявший город со 2 июля 2025 года и ранее руководивший Балыкчи. Отмечается, что он подал заявление об отставке по собственному желанию. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/338606/
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