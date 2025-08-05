Чолпон-Ату возглавил новый мэр — Рустам Кадыркулов. Соответствующее распоряжение подписал аким Иссык-Кульского района Жапарбек Ормонов. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представительства президента в области и муниципалитете.

Фото из интернета. Рустам Кадыркулов

Нового градоначальника представили коллективу мэрии 4 августа.

Рустам Кадыркулов родился 26 марта 1986 года в Токмаке. В 2007-м окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Государственное и муниципальное управление». В своей карьере занимал ряд руководящих должностей: был заместителем начальника УГНС по Чуйскому району и Бишкеку, руководил аппаратом мэрии Токмака и работал директором санатория «Иссык-Ата» при управделами президента.

Напомним, до Рустама Кадыркулова пост мэра Чолпон-Аты занимал Азамат Анарбек уулу, возглавлявший город со 2 июля 2025 года и ранее руководивший Балыкчи. Отмечается, что он подал заявление об отставке по собственному желанию.