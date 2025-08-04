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Власть

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс

Президент Садыр Жапаров подписал Цифровой кодекс — новый закон, который регулирует все важные вопросы, связанные с цифровой сферой в стране. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Кодекс принят Жогорку Кенешем 18 июня 2025 года и направлен на защиту прав граждан в интернете, развитие цифровой экономики и повышение инвестиционной привлекательности Кыргызстана. 

Отмечается, что этот документ объединяет в себе правила, которые раньше регулировались разными законами, и создает единую систему для работы с цифровыми данными, услугами и технологиями. В Цифровом кодексе подробно прописаны нормы о защите персональных данных, использовании цифровых сервисов, работе телекоммуникационных сетей и даже об искусственном интеллекте.

Важно, что закон защищает права пользователей, обеспечивает безопасность в цифровом пространстве и регулирует взаимодействие между государственными органами, бизнесом и гражданами. Благодаря этому кодексу КР сможет лучше развивать цифровую инфраструктуру и привлечь больше инвестиций в эту сферу.

Цифровой кодекс вступит в силу через шесть месяцев, что даст время для подготовки всех участников рынка к новым правилам. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/338401/
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