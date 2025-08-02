В Госдуму внесут проект о запрете детям мигрантов бесплатно учиться в школах. Председатель парламентского комитета по труду Ярослав Нилов заявил о скором внесении на рассмотрение проекта о запрете бесплатного обучения в школах для детей мигрантов.

По его словам, документ предполагает, что дети иностранных граждан должны учиться платно вне зависимости от возраста и класса. Кроме того, проект ограничивает до трех количество попыток сдачи тестирования на знание русского языка для детей мигрантов.

В сентябре 2024 года межфракционная группа депутатов уже вносила такой проект, но он был отклонен в первом чтении в июле 2025-го. Сейчас депутаты готовятся внести доработанную инициативу.

Напомним, в РФ с 1 апреля детей мигрантов начали тестировать на знание русского языка перед приемом в школы. Как ранее отмечали в Рособрнадзоре, при приеме в российские учебные заведения дети мигрантов должны знать минимум, прописанный в общеобразовательных программах.

Позже стало известно, что в России решили ужесточить для трудовых мигрантов экзамен по русскому языку.