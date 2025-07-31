По поручению администрации президента разработан Кодекс чести кыргызстанцев

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики выносит на общественное обсуждение прокт кодекса чести, который представляет собой свод единых моральных стандартов, «призванный служить ориентиром этичного и нравственного поведения для граждан, молодежи, общественных деятелей и широких слоев населения».

«В последние годы в обществе особенно актуализировались темы социальной ответственности, взаимоуважения, общественной морали и преданности родине. Как развивающееся демократическое и многонациональное государство, Кыргызская Республика нуждается в укреплении не только правовых, но и нравственно-культурных норм общественного поведения», — говорится в справке-обосновании.

Целью являются формирование и закрепление в кыргызском обществе таких ключевых понятий, как:

сохранение чести и достоинства;

уважение к государственным символам и историческому наследию;

почтительное отношение к старшим и забота о младших;

терпимость и противодействие проявлениям ненависти, агрессии и вражды;

добропорядочность, честность и справедливость;

общественное согласие и патриотизм.

Предлагается применять Кодекс чести при воспитательной работе в образовательных учреждениях; этическом поведении государственных и муниципальных служащих; реализации молодежной политики, военно-патриотическом воспитании, освещении в средствах массовой информации; формировании идеологической основы культурных мероприятий и развитии гражданской активности и ответственности.

Кодекс чести КР — это документ воспитательного и гуманитарного характера, направленный на укрепление национальной идентичности, развитие внутренней культуры личности и общественной этики поведения. Он не носит политического характера.