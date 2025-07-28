«Жесть», «Принимать нельзя». Депутат Жогорку Кенеша и политик об инициативе МВД

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и политик Феликс Кулов на своих страницах в соцсетях прокомментировали законопроект МВД, согласно которому понятие «преступление» предлагается изложить по-новому.

В частности, предлагается часть 2 статьи 18 УК КР изложить в следующей редакции:

«2. Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и подпадающее под признаки деяния, предусмотренного особенной частью настоящего кодекса, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, а также деяние (действие или бездействие), совершенное в целях защиты суверенитета государства, конституционного строя, национальной, экологической, экономической, информационной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения, защиты прав и свобод граждан».

Для сведения: дополнение в норму внесено, начиная со слова «а также...».

Феликс Кулов отмечает, что если первая часть этой нормы до слова «а также» не вызывает сомнений и она существует в нашем (и не только в нашем) уголовном законодательстве на протяжении многих лет, то вот вторая ее часть, начинающаяся со слов «а также...», вызывает много вопросов по причине расплывчатости, неконкретности формулировок, которые неизбежно вызовут проблемы при их практическом применении.

«Лично для меня очевидно, что предлагаемое дополнение нельзя принимать и включать в статью 18 УК КР. Чтобы не утруждать читателей теоретическими рассуждениями, попробую показать несуразность предлагаемого новшества на таком наглядном простом примере: предположим, некто выбрасывает мусор в неположенном месте и к тому же содержание этого мусора наносит вред экологии. Это увидел борец за экологию и в пылу ссоры нанес тяжкие телесные повреждения нарушителю или даже убил его. Однако, согласно предлагаемой норме, он не может быть привлечен к уголовной ответственности, так как «данное деяние, совершенное в целях защиты экологической безопасности», не является преступлением. Хотя в том же Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, предусматривающие ответственность за превышение пределов необходимой обороны или превышение власти и другие», — написал он.

Политик считает, что в этом случае придется вносить корректировки в подобные статьи или вовсе их исключить из Уголовного кодекса.

«А для этого потребуется перекраивать почти весь кодекс, что, конечно же, нереально. Поскольку я не увидел других комментариев, кроме слова «жесть...», высказанного депутатом Дастаном Бекешевым, мне стало интересно, а что по этому поводу думает китайский ИИ под названием DeepSeek?» — подчеркнул он.

Нейросеть ответила, что включение предложенной нормы в Уголовный кодекс требует анализа с учетом национального законодательства, принципов уголовного права и практики правоприменения.

Помимо этого, предложенная норма содержит широкие оценочные понятия (например, «защита суверенитета», «экономическая безопасность»), что противоречит требованию определенности уголовного закона.

По данным ИИ, принцип равенства также может быть нарушен, так как норма создает риск субъективного применения в пользу отдельных групп (например, государственных органов).

Нейросеть также отметила, что законопроект может породить конфликт с основанием уголовной ответственности. Основанием ответственности является наличие состава преступления, а предложенная норма позволяет исключить ее на основе расплывчатых целей.

Норма может стать инструментом оправдания незаконных действий властей или силовых структур под предлогом «защиты конституционного строя».

«Сложности доказывания. Установление «цели защиты» требует субъективной оценки, что усложнит работу судов. Например, действия против оппозиции или СМИ могут быть оправданы как «защита информационной безопасности». Коллизия с существующими исключениями. УК КР уже содержит институты, исключающие преступность деяния (например, необходимая оборона — статья 46 УК КР). Норма дублирует их, но в более абстрактной форме», — привел ответы ИИ Феликс Кулов.

DeepSeek также добавил, что Кыргызстан является участником международных договоров (например, МПГПП), требующих соразмерности ограничений прав. Норма может быть расценена как чрезмерно широкая, нарушающая принципы прав человека.

В итоге предложенную норму нейросеть не рекомендует включать в УК КР из-за нарушения принципов определенности и равенства, риска злоупотреблений и правовой нестабильности, конфликтов с международными стандартами.

Фото — публикация Дастана Бекешева

«Оптимальный путь — корректировка действующих норм или принятие отдельного закона о чрезвычайных мерах. Комментарии, как говорится, излишни», — заключил Феликс Кулов.

Депутат ЖК Дастан Бекешев прокомментировал законопроект кратко: «Это жесть. Если пройдет, то смысл правосудия?»

Отметим, этим же законопроектом МВД также предлагает вернуть понятие рецидива преступлений в законы, повысить ответственность за это и ввести конфискацию имущества по некоторым составам преступлений как дополнительный вид наказания.