Никаких ОПГ. В Кыргызстане восстановят институт рецидива и ужесточат наказание

Кабинет министров подготовил изменения в Уголовно-исполнительный, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Кыргызстана. Власти намерены восстановить институт рецидива и ужесточить наказание преступникам. Документ внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.

Отмечается, что инициатива направлена на возвращение института рецидива преступлений в рамках проводимой государством политики по непримиримой борьбе с организованной преступностью и ее окончательному искоренению.

Напомним, понятия рецидива преступлений и повышенной ответственности за это отменены в стране 1 января 2019 года с введением УК КР в редакции 2017-го.

В кабмине признают, что исключение института рецидива преступлений не оправдало себя и не дало результатов.

«Исключение более строгой ответственности для членов организованных преступных группировок, куда, как правило, входят лица, имеющие неоднократные судимости, позволило им укрепиться и расширить свое влияние. Для рецидивистов в настоящее время допустимы применение пробации, условно-досрочное освобождение, равное наказание с лицами, впервые привлекаемыми к ответственности», — поясняется в справке-обосновании.

Рецидивом признается совершение умышленного преступления лицом, ранее осужденным к лишению свободы за умышленное преступление.

Законопроектом предлагается ввести конфискацию имущества по некоторым составам преступлений как дополнительный вид наказания (рейдерство, уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору или в особо крупном размере, уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет в особо крупном размере, публичные призывы к насильственному захвату власти, возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни), создание и финансирование экстремистской организации).

Ужесточить наказание планируется в целях повышения ответственности граждан при совершении действий, которые могут быть квалифицированы как преступления.

В законопроекте за рецидив преступлений предусматривается ряд мер, которые направлены на усиление ответственности:

Усиливается ответственность за совершение преступлений при рецидиве преступлений. Размер наказания за рецидив не может быть ниже половины, за опасный рецидив — не менее двух третей, а за особо опасный рецидив — не менее трех четвертей максимального наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Не допускается освобождение от уголовной ответственности при достижении согласия с потерпевшим лица, совершившего преступление при опасном и особо опасном рецидиве преступлений, в составе организованной группы или преступного сообщества.

Рецидив преступлений признается отягчающим преступление обстоятельством.

Пробационный надзор не применяется к лицам, осужденным за преступления, совершенные при опасном или особо опасном рецидиве.

Не применяется условно-досрочное освобождение от отбывания наказания к лицу, осужденному при рецидиве преступлений.

По многим составам преступлений, присущих организованной преступности (убийство, причинение вреда здоровью, разбой, вымогательство, грабеж, изнасилование, порнобизнес, похищение человека и другие), введен дополнительный квалифицирующий признак как совершение этих преступлений при опасном или особо опасном рецидиве, что будет квалифицироваться как более тяжкое преступление, соответственно, более строгая ответственность.

В кабмине считают, что повышение ответственности за рецидив преступлений должно стать сдерживающим фактором, как превентивная мера, а законопроект направлен на депопуляризацию криминальной идеологии и криминальной субкультуры среди молодежи и населения в целом.

Для подрастающего поколения нашего государства должна быть неприемлема идеология организованной преступности, заявили там.