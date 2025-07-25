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Власть

В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства России за наркопреступления

В Госдуме предложили лишать мигрантов приобретенного гражданства России за наркопреступления. Об этом журналистам сообщил депутат Леонид Слуцкий.

«Готовим принципиальный законопроект, который навсегда закроет въезд в Россию тем мигрантам, кто был осужден за любые преступления, связанные с наркотиками. Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером — в Россию тебе дорога закрыта», — сказал он.

По его словам, наркотрафик прорывается в страну через дыры в миграционном законодательстве, а страдают за это дети.  

Ранее Госдума приняла закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. Наказание будет установлено в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего. Кроме того, в перечень оснований добавили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/337441/
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