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Власть

В России увеличат число оснований для лишения мигрантов гражданства

В России увеличили число оснований для лишения мигрантов гражданства. Законопроект, расширяющий основания для лишения приобретенного гражданства Российской Федерации, принят Государственной думой в первом чтении, сообщил в своем Telegram-канале ее глава Вячеслав Володин.

По его словам, в настоящее время прекращение приобретенного гражданства РФ возможно за совершение преступлений, предусмотренных 64 статьей Уголовного кодекса России, в том числе за бандитизм, незаконный оборот наркотиков и оружия, организацию преступного сообщества, шпионаж, государственную измену, разглашение государственной тайны.

Предлагается дополнить перечень еще 8 основаниями, включив:

  • совершение насильственных действий сексуального характера;
  • публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма;
  • оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России;
  • пропаганду нацистской атрибутики или символики;
  • сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны;
  • оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов;
  • публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства;
  • неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Планируется в приоритетном порядке завершить рассмотрение законопроекта до конца июля, отметил спикер Госдумы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335629/
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