Глава ГКНБ вице-мэру: «Нужно быть мужиком и отвечать за свои деяния!»

Глава Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев провел инспекцию в Бишкеке, во время которой особое внимание уделил ситуации с незаконным использованием муниципальной земли и нарушениями со стороны местных чиновников.

В центре внимания оказался вице-мэр города Бишкек Жамалбек Ырсалиев, который был вызван к ответу и задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

В ходе встречи Камчыбек Ташиев эмоционально обратился к чиновникам и подчеркнул необходимость ответственности и честности в работе с населением.

«Надо быть мужиком, надо отвечать за свои деяния!» — заявил он, обращаясь к вице-мэру. Камчыбек Ташиев отметил, что если была допущена ошибка — важно признать ее, извиниться перед народом и исправить ситуацию. «Если ошибку допустил, надо сказать об этом, попросить извинения у людей, сказать: уважаемое население, извините, я неправильно сделал», — подчеркнул он.

Глава ГКНБ выразил недовольство тем, что местные власти используют муниципальную землю и имущество бесплатно, не собирая с пользователей законную арендную плату, тем самым нанося ущерб государству и городу.

«Государство, муниципалитет, город Бишкек от этой территории должны были получить свои выгоды в виде арендной платы, а вы здесь ее бесплатно используете. Это недопустимо такому человеку, как вы, вице-мэру города Бишкек», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Он добавил, что это не единичный случай и подобных нарушений — множество.

Вице-мэр, по словам главы ГКНБ, «дает поручения или покровительствует тем, кто не собирает аренду», хотя именно это входит в его прямые обязанности.

«Вот здесь конкретно указаны факты. Я не буду их сейчас зачитывать, чтобы не раскрывать материалы следствия. Они будут доступны нашим следователям, — отметил Ташиев. — Уже зарегистрированы материалы для следственной проверки и проводятся оперативные мероприятия».

Особое внимание было уделено необходимости быстрой реакции властей на жалобы и обращения граждан. Ранее, напомнил Камчыбек Ташиев, жители писали письма и стояли в очередях, чтобы попасть к чиновникам. Сейчас благодаря современным технологиям можно отправлять обращения через интернет, и местные органы власти обязаны оперативно реагировать на них.

«Поэтому прошу в дальнейшем наше население быть активным, сообщать обо всех нарушениях, а власти должны немедленно реагировать», — заявил он.

Камчыбек Ташиев подчеркнул, что указания президента страны Садыра Жапарова строго требуют использовать полномочия во благо народа, а не для личного обогащения.

«Некоторые наши чиновники так научились, что чувствуют, будто полномочия даны им лично, чтобы свою жизнь устраивать. Этого не будет. Этого мы не допустим», — резюмировал он.

В завершение встречи Камчыбек Ташиев напомнил, что мэр города обязан решать проблемы жителей «днем и ночью», а нарушения будут строго пресекаться.

«Уже с сегодняшнего дня, когда я приехал сюда, не могу сказать, что все будет хорошо, но все будет плохо, если вы будете игнорировать проблемы. Месяц, два, три ничего не делать нельзя. Сквер должен быть, местные условия должны меняться!» — заявил глава ГКНБ.

Жамалбек Ырсалиев был задержан на месте по подозрению в коррупционных действиях и злоупотреблении полномочиями. По итогам проверки будут приняты дальнейшие меры.