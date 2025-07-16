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Власть

Компенсации востребованным врачам должны возобновить — Эдиль Байсалов

В Кыргызстане ранее приостановленные компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов востребованным врачам должны возобновить. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, все выплаты, предусмотренные указом президента от 28 июня 2024 года, будут произведены в полном объеме.

Речь идет о временном недопонимании, которое на сегодняшний день полностью устранено.

Эдиль Байсалов 

«Администрацией президента даны четкие разъяснения и Министерством здравоохранения 15 июля издан разъясняющий приказ № 737. Под личную ответственность руководителей организаций здравоохранения в регионах все работающие и вновь прибывшие востребованные специалисты (педиатры, неонатологи, врачи общей хирургии, анестезиологи-реаниматологи) и ординаторы должны получать положенные компенсационные выплаты», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

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Он отметил, что главная задача — это обеспечение бесперебойной работы медицинской системы, особенно на местах, за счет привлечения и удержания молодых кадров.

«Потому и были приняты эти решения летом прошлого года в качестве экстренных мер до предусмотренных на следующий год решений о повышении зарплат медработников. Все предусмотренные меры будут исполнены. Более того, компенсации, не выплаченные с мая 2025 года, будут погашены в полном объеме», — заверил Эдиль Байсалов.

Напомним, с 1 июля прошлого года по указу президента компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов предусмотрены востребованным врачам — педиатрам, неонатологам, общим хирургам и анестезиологам-реаниматологам, направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность. Бишкека и Оша это не касается, поскольку они кадрами обеспечены.

Ранее главе ведомства Эркин Чечейбаев заявил, что без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет сектор ждет катастрофа.
Ссылка: https://24.kg/vlast/336392/
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