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Общество

Выплаты по 20 тысяч сомов приостановили востребованным врачам в Кыргызстане

В Кыргызстане приостановили компенсационные выплаты востребованным врачам по 20 тысяч сомов. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отметим, в соцсетях появилась информация о том, что с мая 2025-го обещанные компенсации перестали поступать без объяснения причин. Хотя, по словам медиков, контракт они подписывали на три года.

из интернета
Фото из интернета
Напомним, с 1 июля прошлого года по указу президента компенсационные выплаты в размере 20 тысяч сомов предусмотрены востребованным врачам — педиатрам, неонатологам, общим хирургам и анестезиологам-реаниматологам, направляемым на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность. Бишкека и Оша это не касается, поскольку они кадрами обеспечены.

«В настоящее время по результатам предварительных проверок, проводимых фискальными органами, поднимается вопрос о правомерности выплаты этих компенсаций. Выплата должна осуществляться исключительно тем специалистам, которые направлены Министерством здравоохранения. Учитывая, что медиков направили на работу в отдаленные районы, малые города и сельскую местность в прошлом, то доплаты приостановлены. Это касается всех категорий востребованных специалистов», — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что Минздрав не раз вносил предложения по изменению указа президента от 28 июня 2024-го № УП-17, однако Министерство финансов их отклонило.

Будут ли возобновлены доплаты, неизвестно.

Ранее главе ведомства Эркин Чечейбаев заявил, что без повышения зарплаты медицинским работникам в течение пяти лет сектор ждет катастрофа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334910/
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