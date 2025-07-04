Очередной телефонный разговор президентов США и России: комментарий Трампа

Дональд Трамп прокомментировал итоги очередного телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Глава Белого дома заявил, что в разговоре с Путиным не смог достичь прогресса.

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По его словам, он не добился никакого прогресса по прекращению огня в Украине во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

В беседе с журналистами на авиабазе «Эндрюс» в Вашингтоне Дональд Трамп сказал, что обсуждал с Путиным войну в Украине, а также ситуацию в Иране.

«Нет, я не достиг с ним никакого прогресса», — сказал он, отвечая на вопрос о том, удалось ли ему приблизиться к заключению соглашения о прекращении огня.

Дональд Трамп также сказал, что «недоволен» продолжающейся войной.

Ранее помощник лидера РФ Юрий Ушаков также прокомментировал эту телефонную беседу. По его словам, Трамп вновь «ставил вопрос» скорейшего прекращения военных действий в Украине, но Путин заявил, что Россия «продолжает искать дипломатическое решение конфликта», однако будет добиваться «поставленных целей».