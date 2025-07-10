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Власть

Зампред кабмина обсудил с госорганами КНР ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан

В рамках рабочей поездки в Пекин зампред кабмина Бакыт Торобаев провел переговоры с руководителями ряда государственных органов и корпораций КНР по вопросам строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а также обсуждения инфраструктуры пункта пропуска «Бедел» и автодороги Барскоон — Бедел — Аксу, ведущей к этому пункту. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В частности, состоялась встреча с председателем Совета директоров Госкорпорации железных дорог Китая Го Чжусюэ. В ходе переговоров обсуждена реализация проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

«Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является важным экономическим звеном, соединяющим Китай с Центральной Азией, Южной Азией, Ближним Востоком и Европой через Кыргызстан и Узбекистан. С момента старта реализации этого международного проекта Кыргызстан получает предложения о сотрудничестве от различных государств. Пользуясь случаем, приглашаю логистические компании в будущем использовать эту железную дорогу для грузоперевозок», — заявил Бакыт Торобаев.

Го Чжусюэ выразил благодарность кыргызской стороне за активное продвижение проекта на уровне соответствующих государственных органов, отметив, что китайская корпорация придает этому проекту особое значение и намерена вести активное взаимодействие. Он добавил, что этот стратегический проект является приоритетным направлением государственной политики и находится под личным контролем руководства страны.

Следует отметить, что общая протяженность железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан от города Кашгар (КНР) до города Андижан (Узбекистан) составляет 526 километров, из которых 304 километров проходят по территории Кыргызстана. Почти 40 процентов маршрута на кыргызском участке представляют собой тоннели и мосты.

Далее состоялась встреча с заместителем председателя Госкомитета по развитию и реформам Китая Чжоу Хайбином. В ходе переговоров обсуждался вопрос строительства автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу, которая ведет к пункту пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской госгранице.

Бакыт Торобаев отметил, что строительство автодороги Барскоон — Учтурфан — Аксу позволит сократить путь с китайской стороны в Кыргызстан примерно на 507 километров и сэкономит более 10 часов в пути. Это приведет к снижению расходов на топливо, устранит транспортные заторы и обеспечит более прямой и быстрый маршрут. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с китайскими компаниями с целью реализации проекта на взаимовыгодной основе и призвал соответствующие государственные органы Китая к поддержке и тесному сотрудничеству.

Чжоу Хайбин заявил, что проект является одним из приоритетных и реализуется в соответствии с договоренностями, достигнутыми между главами государств Китая и Кыргызстана.

По его словам, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил $23 миллиарда, а за первые пять месяцев текущего года уже достиг $11,5 миллиарда, что на 48 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он подчеркнул, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между государствами является важной задачей для китайской стороны.

Состоялась встреча с замдиректора Агентства международного сотрудничества Китая Ху Чжанляном, на которой обсуждался вопрос строительства пункта пропуска «Бедел».

Следует отметить, что строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан и пункта пропуска «Бедел» осуществляется на основе политических решений Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина. Активное продвижение этих стратегических соглашений стало основной целью рабочей поездки Бакыта Торобаева в Пекин.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335875/
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