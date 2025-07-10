Законы против коррупции дают положительный эффект. Ташиев привел статистику

Принятые законы против коррупции дают положительный эффект. Об этом на совещании в городе Оше рассказал глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
По его словам, когда задержали племянника президента Улана Жапарова, сначала его предлагали отпустить под подписку о невыезде.
«Он взял у кого-то деньги и проходил по делу о мошенничестве. Когда материалы дела поступили, мы доложили президенту. Сказали, что задержали его родственника и предложили освободить под подписку о невыезде. Он ответил: «Нет, заключайте под стражу». Если глава государства так работает, как мы тогда должны поступать? У меня свояк был, подполковник милиции. Его тоже посадили. Шесть месяцев отсидел и вышел только тогда, когда выплатил полную сумму ущерба государству. Мы не жалеем своих близких, думаете, вас будем жалеть?» — обратился Камчыбек Ташиев к чиновникам.
Он отметил, что борьба с коррупцией в последние два года дает свои результаты.
За половину 2024 года по фактам, связанным со взяточничеством, было возбуждено 139 уголовных дел. За шесть месяцев 2025-го возбуждено всего 23 уголовных дела.
«То есть коррупционные элементы уменьшились. Знаете, 21 января этого года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс касательно коррупционных деяний. Раньше, если обвиняемый признавал вину, выплачивал ущерб и шел на сотрудничество со следствием, то его можно было освободить, назначив ему штраф. В действующем законе такого нет. Если даже человек признал вину и в полном объеме возместил материальный ущерб, он все равно будет отбывать наказание», — подчеркнул глава ГКНБ.
Напомним, 21 января вступили в силу поправки в законы, ужесточающие наказание за коррупцию:
- если человек признан судом виновным в коррупции, то его близких родственников не будут принимать на военную службу, в правоохранительные органы или подразделения судебных органов;
- обязательный и пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей лицами, виновными в совершении коррупционных преступлений;
- полное исключение штрафов за совершение коррупционных преступлений, то есть теперь отделаться возмещением ущерба уже не получится;
- если человек признал вину и в полном объеме возместил материальный ущерб, он все равно будет отбывать наказание, но только половину срока, при этом исключен пробационный надзор.