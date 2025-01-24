Ужесточение борьбы с коррупцией: новые поправки вступили в силу

На этой неделе вступили в силу поправки в законы, ужесточающие наказание за коррупцию. В Жогорку Кенеше их представлял глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев. Президент подписал их в последний день 2024 года.

Закон должен способствовать искоренению коррупционных проявлений в государственных органах.

«В настоящее время политическое руководство приняло курс на беспощадную борьбу с коррупцией в любых ее проявлениях. Достигнуты положительные результаты, все отчетливее стали проявляться существенные и признаваемые гражданами тенденции в борьбе с коррупцией. Однако, несмотря на принятые меры по борьбе с коррупцией, ее уровень в государственных органах остается высоким», — говорится в справке-обосновании.

Для борьбы с коррупцией вносятся следующие изменения в ряд законодательных актов:

— если человек признан судом виновным в коррупции, то его близких родственников не будут принимать на военную службу, в правоохранительные органы или подразделения судебных органов;

— обязательный и пожизненный запрет на занятие государственных и муниципальных должностей лицами, виновными в совершении коррупционных преступлений;

— полное исключение штрафов за совершение коррупционных преступлений, то есть теперь отделаться возмещением ущерба уже не получится;

— если человек признал вину и в полном объеме возместил материальный ущерб, он все равно будет отбывать наказание, но только половину срока, при этом исключен выход под пробационный надзор.

В Уголовный кодекс:

— пожизненный запрет занимать определенную государственную и муниципальную должность или заниматься определенной деятельностью за совершение коррупционных и иных преступлений против интересов государственной и муниципальной службы;

— исключить требования, устанавливающие штрафы за совершение преступлений за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы;

— лишение свободы на срок не меньше, чем половина минимального срока наказания, предусмотренного статьей, по которой лицо признано виновным при заключении соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба за преступления по статьям 336-348 (за коррупционные и иные преступления против интересов государственной и муниципальной службы) УК КР.

А вот несколько мнений о новых правилах в борьбе с коррупцией.

Камчыбек Ташиев, председатель Государственного комитета национальной безопасности

Инициатор и автор законопроекта Камчыбек Ташиев высказался по документу на заседании Жогорку Кенеша, где представлял его.По его словам, с приходом к власти команды Садыра Жапарова идет нещадная борьба с коррупцией, однако в государственных органах коррупция остается на высоком уровне, а в некоторых госорганах и вовсе она возросла. Так, возникла необходимость в написании этого законопроекта.

На заседании кабинета министров 21 января 2025 года глава ГКНБ предупредил членов кабмина, что закон вступает в силу, и теперь осужденный за коррупцию понесет жесткое наказание и никогда больше не сможет вернуться на госслужбу.

Он отметил, что в 2020-м уровень коррупции составлял 70-80 процентов, сейчас она снижена до 30–40 процентов. Цель кабмина — снизить коррупцию до 5-10 процентов.

Нурбек Токтакунов, адвокат и гражданский акивист

Адвокат предупредил, что не читал законопроект. Однако считает, что ужесточение наказания за коррупцию не даст результатов.

«Это миф, что ужесточение приводит к сокращению преступности. Главным принципом в борьбе с коррупцией должна быть неотвратимость наказания. Кто у нас рассматривает кейсы о коррупции? Правоохранительные органы, суды. И если они коррумпированы, то какой смысл в ужесточении наказания?» — задался вопросом Нурбек Токтакунов.

По словам юриста, коррупционеров меньше не станет, если они будут знать, что могут избежать наказания.

«А наказание для коррупционеров у нас достаточное, и не было необходимости придумывать масло масляное. Главное — сделать так, чтобы преступники не смогли избежать наказания», — заключил он.

Алишер Эрбаев, депутат Жогорку Кенеша, член комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции

Нардеп считает, что для более эффективной борьбы с коррупцией была необходимость ужесточать наказание. Поэтому законопроект одобрили все профильные комитеты Жогорку Кенеша, и все фракции дали свои положительные заключения.

Алишер Эрбаев добавил: опасения населения, что из-за ужесточения борьбы с коррупцией могут пострадать простые граждане, напрасны. Ведь статьи «Коррупция», «Злоупотребление должностным положением» и прочие не могут быть применены к простым гражданам.