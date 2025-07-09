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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Трамп угрожал Путину «разбомбить Москву», если он нападет на Украину

Дональд Трамп угрожал «разбомбить Москву», если начнутся военные действия в Украине. CNN опубликовало аудиозапись, на которой президент США рассказывает, как отговаривал лидера России Владимира Путина.

«Я сказал Путину: «Если вы войдете в Украину, я разбомблю Москву к чертям. Говорю вам, у меня нет выбора». А потом Путин такой: «Я вам не верю». Он сказал «Не может быть», а я сказал «Может», — говорит Дональд Трамп на одной из записей. По его словам, Путин поверил «на 10 процентов».

Когда именно состоялся разговор, не уточняется.

В мае 2024-го The Washington Post писала, что Трамп разговаривал об этом с Путиным, но аудио не было опубликовано. CNN уточняет, что записи были сделаны на встречах Трампа со спонсорами в Нью-Йорке и Флориде. Доступ к ним получили журналисты Джош Доус, Тайлер Пейджер и Айзек Арнсдорф, авторы книги о выборах в США 2024 года.

По словам Трампа, он сделал Китаю такое же предупреждение. «Он (Си Цзиньпин) подумал, что я сумасшедший: «Пекин?! Вы не будете бомбить...». Я сказал, что у меня нет другого выбора», — отметил Трамп.

По его мнению, главы РФ и КНР поверили его угрозам «на 10 процентов, и 10 процентов — это то, что нам было нужно, но и 5 процентов было бы достаточно».

«И у нас не было проблем. У нас никогда бы не было проблем», — добавил Трамп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335700/
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