Поручено завершить ремонт дорог к школе имени Терешковой в Оше до ее открытия

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил закончить строительство дорог, ведущих к школе-интернату имени Терешковой до середины августа. Видео опубликовал телеканал «Регион».
По словам главы ГКНБ, в 20-х числах августа состоится открытие образовательного учреждения, точная дата пока неизвестна.
«Самое главное — все улицы в окрестности школы-интерната должны завершить до 10-15 августа. Потому что примерно 20 августа будет открытие учебного учреждения. Приедут российские депутаты, сама Валентина Терешкова. Может приехать президент. Послы прибудут. Должно быть красиво», — сказал Камчыбек Ташиев.
Он также поручил уделить внимание качеству ремонта, чтобы местные жители были довольны.
Камчыбек Ташиев является выпускником данной школы-интерната.