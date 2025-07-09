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Власть

Поручено завершить ремонт дорог к школе имени Терешковой в Оше до ее открытия

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил закончить строительство дорог, ведущих к школе-интернату имени Терешковой до середины августа. Видео опубликовал телеканал «Регион».

По словам главы ГКНБ, в 20-х числах августа состоится открытие образовательного учреждения, точная дата пока неизвестна.

«Самое главное — все улицы в окрестности школы-интерната должны завершить до 10-15 августа. Потому что примерно 20 августа будет открытие учебного учреждения. Приедут российские депутаты, сама Валентина Терешкова. Может приехать президент. Послы прибудут. Должно быть красиво», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он также поручил уделить внимание качеству ремонта, чтобы местные жители были довольны.

В мае председатель ГКНБ осмотрел строящееся здание школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. Ранее по поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем главы спецслужбы началось строительство указанного интерната. Поставлена задача — сдать его в эксплуатацию к новому учебному году.

Камчыбек Ташиев является выпускником данной школы-интерната.
Ссылка: https://24.kg/vlast/335651/
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