Поручено завершить ремонт дорог к школе имени Терешковой в Оше до ее открытия

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил закончить строительство дорог, ведущих к школе-интернату имени Терешковой до середины августа. Видео опубликовал телеканал «Регион».

По словам главы ГКНБ, в 20-х числах августа состоится открытие образовательного учреждения, точная дата пока неизвестна.

«Самое главное — все улицы в окрестности школы-интерната должны завершить до 10-15 августа. Потому что примерно 20 августа будет открытие учебного учреждения. Приедут российские депутаты, сама Валентина Терешкова. Может приехать президент. Послы прибудут. Должно быть красиво», — сказал Камчыбек Ташиев.

Он также поручил уделить внимание качеству ремонта, чтобы местные жители были довольны.

Ранее по поручению президента Садыра Жапарова и под личным контролем главы спецслужбы

указанного интерната. Поставлена задача — сдать его в эксплуатацию к новому учебному году.

В мае председатель ГКНБ осмотрел строящееся здание школы-интерната имени Валентины Терешковой в Оше. началось строительство

Камчыбек Ташиев является выпускником данной школы-интерната.