Международный уголовный суд выдал ордеры на арест верховного лидера «Талибана»

Международный уголовный суд выдал ордеры на арест верховного лидера движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главы Верховного суда Афганистана Абдулы Хакима Хаккани. Об этом сообщили в МУС.

Отмечается, что Палата предварительного следствия посчитала, что движение «Талибан» проводило в Афганистане государственную политику, нарушающую основные права и свободы гражданского населения: убийства, тюремные заключения, пытки, изнасилования и исчезновения.

Предполагается, что эти преступления были совершены на территории Афганистана с момента захвата власти «Талибаном» 15 августа 2021 года и продолжались по крайней мере до 20 января 2025 года.

Палата установила, что талибы намеренно лишили девочек и женщин прав на образование, частную и семейную жизнь, а также свободу передвижения, мысли, совести и религии.

Кроме того, Палата обнаружила, что лица, считавшиеся противниками этой политики, даже пассивно или по бездействию, также подвергались преследованиям со стороны «Талибана». Сюда входят те, кого называют «союзниками девушек и женщин», и кого рассматривали как политических противников.

Ранее сообщалось, что Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан. РФ также исключила «Талибан» из числа террористических организаций.