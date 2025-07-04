Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан

Власти России официально признали Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтверждает, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщил спецпредставитель президента Замир Кабулов.
Введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве. Это произошло впервые после прихода движения к власти в 2021 году.
Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что президент Владимир Путин решил признать Исламский Эмират Афганистан по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам дипломата, это решение «демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном».
Уровень представительства страны был повышен до посольства в апреле, вскоре после исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. До этого Афганистан был представлен в России на уровне временного поверенного.