Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан

Власти России официально признали Исламский Эмират Афганистан. МИД РФ подтверждает, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан, сообщил спецпредставитель президента Замир Кабулов.

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Введенный «Талибаном» флаг Афганистана вывесили над посольством в Москве. Это произошло впервые после прихода движения к власти в 2021 году.

Посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что президент Владимир Путин решил признать Исламский Эмират Афганистан по предложению министра иностранных дел Сергея Лаврова. По словам дипломата, это решение «демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном».

Уровень представительства страны был повышен до посольства в апреле, вскоре после исключения «Талибана» из списка запрещенных организаций. До этого Афганистан был представлен в России на уровне временного поверенного.