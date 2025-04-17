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Общество

Из числа террористических организаций в России исключили «Талибан»

Верховный суд России приостановил запрет деятельности движения «Талибан» в стране. Об этом пишет «РБК».

По его данным, решение вступает в силу незамедлительно.

Напомним, 31 марта Генпрокуратура РФ подала в Верховный суд представление о разрешении деятельности движения «Талибан», признанного террористическим в 2003-м. Почти год назад, в мае 2024-го, с аналогичным предложением к президенту обратились МИД и Минюст.

Ранее в законодательстве не было механизма исключения организаций из списка террористических. Такая возможность появилась после поправок в Закон «О противодействии терроризму» — теперь суд может приостановить запрет, если организация прекратила пропаганду и поддержку терроризма, а также нарушать Уголовный кодекс.

В 2003 году «Талибан» признан экстремистским исламским движением, связанным с незаконными вооруженными формированиями и использующим террор как политический инструмент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326448/
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