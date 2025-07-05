Садыр Жапаров еще не ознакомился с новыми нормами законопроекта о СМИ

В интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров ответил на вопрос, будет ли он подписывать новый закон о СМИ, одобренный депутатами Жогорку Кенеша и вызвавший недовольство медиасообщества.

Отметим, новый законопроект «О средствах массовой информации» находится на рассмотрении главы государства. Журналисты и международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу норм, которые были внесены отдельными депутатами парламента на последней стадии принятия документа.

«Я еще не ознакомился с этим законом. После ознакомления я либо подпишу его, либо верну с возражениями», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, 25 июня депутаты Жогорку Кенеша во втором и третьем чтениях приняли законопроект «О средствах массовой информации». В одобренной депутатами версии проекта закона ужесточены требования к СМИ.

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Ранее комитет по защите журналистов (CPJ) призвал президента Садыра Жапарова наложить вето на новый закон о средствах массовой информации.