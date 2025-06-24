Активисты просят власти Кыргызстана оставить шестую редакцию Закона «О СМИ»

Ряд журналистов, медиаэкспертов, юристов, которые являются участниками рабочей группы по доработке проекта закона «О средствах массовой информации», выступили с обращением к президенту КР Садыру Жапарову, торага Жогорку Кенеша Нурланбеку Тургунбек уулу, депутатам парламента и главам международных агентств, организаций в Кыргызстане.

Члены группы выражают глубокую обеспокоенность в связи с развитием ситуации вокруг законопроекта «О средствах массовой информации» на этапе второго и третьего чтений.

«Мы искренне стремимся к тому, чтобы будущий закон обеспечивал устойчивое равновесие между интересами государства и общества, а также надежно защищал ключевые права граждан — прежде всего, право на свободу выражения, свободу слова и свободу получения и распространения информации, закрепленные в Конституции КР.

Работа над проектом закона началась еще в 2022 году и на протяжении более двух лет велась на основе широких экспертных консультаций, политического диалога и общественного обсуждения. Новый импульс этой работе был придан в начале 2024 года, когда состоялась открытая встреча представителей медиасообщества и экспертов с президентом страны. Эта встреча стала важной вехой на пути формирования современной политики в сфере медиа, направленной на защиту свободы выражения и создание устойчивой, сбалансированной законодательной базы, основанной на принципах прозрачности и участия гражданского общества. Именно по ее итогам в марте 2024 года Министерство культуры издало приказ о создании рабочей группы, в состав которой вошли представители администрации президента, профильных государственных органов, депутаты Жогорку Кенеша, независимые эксперты и профессиональное медиасообщество», — говорится в сообщении.

Результатом совместной, открытой и инклюзивной работы стала шестая редакция законопроекта, в которой были учтены разнообразные мнения и предложения, поступившие в ходе обсуждений.

«Данный текст представлял собой компромиссный и сбалансированный подход, призванный удовлетворить как задачи правового регулирования медиа, так и обязательства Кыргызской Республики по соблюдению прав человека. Он предусматривал добровольную регистрацию сетевых изданий, устанавливал прозрачные процедуры, усиливал защиту источников информации, запрещал цензуру и вводил адекватные гарантии против произвольного вмешательства в деятельность редакций.

После прохождения первого чтения в парламенте, которое законопроект успешно прошел, было организовано общественное слушание с расширенным участием заинтересованных сторон, включая представителей медиа, экспертного сообщества, госорганов и международных организаций. Это позволило дополнительно обсудить важные аспекты закона и подтвердить его соответствие принципам открытого регулирования.

В целом у нас сохранялось понимание, что в рамках подготовки ко второму чтению возможны точечные и уточняющие правки, однако никаких кардинальных изменений концепции проекта не ожидалось. Именно в этом духе и продолжалась дальнейшая работа со стороны членов рабочей группы и представителей гражданского сектора», — говорится в обращении.

Следует особо отметить, что международные правозащитные институты, включая Специального докладчика ООН по вопросам свободы выражения, Венецианскую комиссию Совета Европы и институты ОБСЕ, ранее высказывали серьезные замечания в отношении прежних редакций законопроекта.

«В числе их замечаний — недопустимость обязательной регистрации онлайн-СМИ, чрезмерные полномочия государственных органов по регулированию редакционной политики, нечеткие основания для отказа в регистрации и приостановлении деятельности СМИ, а также отсутствие независимого контроля и судебных механизмов обжалования. Все эти аспекты были учтены в процессе доработки, и шестая версия в значительной степени устранила спорные положения, что позволило говорить о прогрессе в приближении проекта к международным стандартам.

Однако 16 июня 2025 года на заседании комитета по социальной политике Жогорку Кенеша ситуация изменилась. Во втором чтении были внесены правки, которые по своей сути аннулируют ранее достигнутые договоренности, компромиссы и экспертизы. Были включены нормы об обязательной регистрации всех цифровых платформ, в том числе веб-сайтов и блогов, как средств массовой информации, независимо от регулярности и цели их деятельности. Установлен запрет на участие иностранных физических и юридических лиц в учреждении СМИ при доле участия более 35 процентов, без разграничения между коммерческими и общественными интересами.

Особенно тревожной представляется поправка, согласно которой кабинет министров наделяется исключительными полномочиями по определению порядка регистрации, перерегистрации и прекращения деятельности СМИ. Это положение создает угрозу монополизации регулирования, риски злоупотребления полномочиями и подрывает принцип разделения властей, поскольку такие ключевые процедуры должны регулироваться на уровне закона, с участием парламента и судебной власти», — отмечают активисты.

При этом официальные итоги рассмотрения законопроекта и решения комитета по социальной политике от 16 июня не были опубликованы.

«Это представляет собой нарушение регламента Жогорку Кенеша, который требует прозрачности парламентских процедур. Таким образом, общественность и даже участники рабочей группы вынуждены ориентироваться исключительно на стенограмму устного обсуждения, что не позволяет получить достоверную и официально подтвержденную информацию о сути принятых поправок и процедуре их одобрения.

Предлагаемые изменения не только противоречат сути консенсуса, достигнутого в рамках рабочей группы, но и фактически возвращают законодательный процесс к спорным положениям, которые обсуждались до встречи с президентом в начале 2024 года. Подобное развитие событий вызывает справедливое недоумение у профессионального и гражданского сообщества, поскольку игнорирует вложенный труд, экспертные оценки и принципы открытого диалога, положенные в основу реформы», — говорится в документе.

Особую обеспокоенность, по мнению членов рабочей группы, вызывает возможность принятия законопроекта в редакции, которая не только не соответствует духу Конституции КР, но и может спровоцировать ухудшение медиасреды, ограничение плюрализма, усиление самоцензуры и рост административного давления на независимые редакции.

«Мы считаем недопустимым передавать кабинету министров полномочия, которые затрагивают фундаментальные права и свободы, включая право на распространение информации, без четких гарантий, надзора и правовых рамок. Такие нормы не только нарушают принцип правовой определенности, но и открывают путь к произвольному вмешательству, что прямо противоречит положениям статей 20, 31 и 33 Конституции.

В этой связи мы обращаемся с настоятельным призывом к президенту КР обратить внимание на сложившуюся ситуацию и восстановить конструктивный диалог, начатый в начале 2024 года. Мы также обращаемся к торага Жогорку Кенеша и депутатам с просьбой вернуть проект закона «О средствах массовой информации» на дополнительную доработку во втором чтении, с учетом рекомендаций международных институтов, выводов независимых экспертов и текста шестой редакции, выработанной в рамках рабочей группы. Мы предлагаем провести расширенные парламентские слушания с участием представителей СМИ, правозащитного и экспертного сообщества, а также профильных государственных органов для обеспечения подлинно демократического обсуждения будущего правового регулирования в медиасфере», — говорится в обращении.