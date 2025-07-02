Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева стал советником мэра Оша

Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева предприниматель Семетей Козуев стал советником мэра Оша Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, согласно приказу главы города:

начальником Ошского городского автотранспортного муниципального предприятия путем перевода назначен Нурбек Исмаилов;

директором Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение» путем перевода назначен Долатбек Кокочоров;

директором Ошского муниципального предприятия «Ошгорводоканал» назначен Талант Байкишиев;

директором аграрного муниципального предприятия мэрии Оша назначен Мурадил Тешебаев. Фото мэрии Оша. Мэр Женишбек Токторбаев и Семетей Козуев

Женишбек Токторбаев представил новых руководителей аппарату мэрии, муниципальным учреждениям и предприятим города, пожелал им успехов в предстоящей работе и поставил ряд задач и требований.

Согласно открытым данным, Семетей Козуев руководит компаниями «Россия Нефть», «Салих Строй», «Омега Уголь», «АСК Логистик» и «Ага-Ини».

В этом году на открытии асфальтобетонного завода ОсОО «Салих Строй» побывал спикер ЖК Нурланбек Тургунбек уулу. На стадии строительства его посещал глава кабмина Адылбек Касымалиев.