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Власть

Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева стал советником мэра Оша

Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева предприниматель Семетей Козуев стал советником мэра Оша Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Помимо этого, согласно приказу главы города:

  • начальником Ошского городского автотранспортного муниципального предприятия путем перевода назначен Нурбек Исмаилов;
  • директором Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение» путем перевода назначен Долатбек Кокочоров;
  • директором Ошского муниципального предприятия «Ошгорводоканал» назначен Талант Байкишиев; 
  • директором аграрного муниципального предприятия мэрии Оша назначен Мурадил Тешебаев.   
    мэрии Оша
    Фото мэрии Оша. Мэр Женишбек Токторбаев и Семетей Козуев

Женишбек Токторбаев представил новых руководителей аппарату мэрии, муниципальным учреждениям и предприятим города, пожелал им успехов в предстоящей работе и поставил ряд задач и требований.

Согласно открытым данным, Семетей Козуев руководит компаниями «Россия Нефть», «Салих Строй», «Омега Уголь», «АСК Логистик» и «Ага-Ини».

В этом году на открытии асфальтобетонного завода ОсОО «Салих Строй» побывал спикер ЖК Нурланбек Тургунбек уулу. На стадии строительства его посещал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334929/
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