К 90-летию Кара-Суйского района открыли асфальтобетонный завод

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу 8 июня в рамках рабочей поездки посетил Кара-Суйский район и принял участие в церемонии открытия модернизированного асфальтобетонного завода ОсОО «Салих Строй».

Как сообщает пресс-служба ЖК, модернизация производственного объекта приурочена к 90-летнему юбилею Кара-Суйского района.

«Завод оснащен всем необходимым современным оборудованием и ориентирован на создание рабочих мест для местного населения. Общая стоимость проекта составляет 721 миллион сомов. Производственная мощность предприятия — 300 тонн асфальта и 270 кубометров бетона в час. В 2024 году ОсОО «Салих Строй» внесло в государственный бюджет около 70 миллионов сомов», — говорится в сообщении.

Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул значимость нового завода не только для района, но и для всей страны. Приводя в пример то, что все развитые государства смогли добиться прогресса именно благодаря поддержке частного бизнеса, он отметил необходимость разработки эффективной государственной программы по поддержке предпринимателей.

По словам спикера парламента, такие меры обеспечат дальнейший рост государственного бюджета и станут прочной основой для реализации масштабных экономических проектов.