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Власть

В Кара-Суйском районе возводят два крупных завода. Глава кабмина побывал на них

Адылбек Касымалиев в рамках рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с ходом строительства ряда крупных производственных объектов в Кара-Суйском районе. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев осмотрел ход строительства завода по производству асфальта и бетона компании «Салих-Строй» в сельском округе Датка. Предприятие возводится на площади 2 гектара, его сметная стоимость составляет 261 миллион сомов. Завершение строительства планируется в 2025-м.

Затем глава кабмина ознакомился с ходом возведения завода по производству мясной и молочной продукции «Жети-Баатыр» в сельском округе Манас. Завершение строительства предприятия запланировано на конец года, сметная стоимость составляет 427 миллионов сомов. После ввода в эксплуатацию завод создаст более 300 рабочих мест.

Эти объекты входят в список 134 промышленных предприятий, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году.
Ссылка: https://24.kg/vlast/330066/
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