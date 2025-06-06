Дональд Трамп и Илон Маск устроили в соцсетях публичные разборки

Дональд Трамп и Илон Маск публично разругались в соцсетях. Президент США заявил, что бизнесмен «сошел с ума». В ответ миллиардер сказал, что главе Белого дома нужно объявить импичмент.

Президент США Дональд Трамп и владелец Tesla и SpaceX, бывший глава Департамента эффективности правительства DOGE Илон Маск 5 июня вступили в резкий конфликт. Трамп, в частности, пригрозил компаниям Маска лишением субсидий, а тот в ответ заявил, что SpaceX немедленно прекращает эксплуатацию космического корабля Dragon.

Острая публичная фаза конфликта началась после того, как президент Соединенных Штатов на пресс-конференции в Белом доме подверг Маска критике за его недавние нападки на законопроект республиканцев о продлении налоговых льгот и бюджете.

Илон Маск заявил, что без него Дональд Трамп не выиграл бы президентские выборы.

Миллиардер обвинил главу Белого дома в «неблагодарности».

«Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 в Сенате. Какая неблагодарность», — написал Илон Маск в соцсети X в ответ на заявление Трампа, сказавшего, что «очень разочарован» им.

«У нас с Илоном были прекрасные отношения. Не знаю, будут ли они [такими] еще. Он говорил обо мне самые прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему», — заявил ранее президент США, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Трамп отметил, что Маску следовало критиковать его лично, а не «большой и прекрасный законопроект» о сокращении госрасходов, который, по его словам, был прекрасно известен бизнесмену, и тот «начал создавать проблему, когда узнал, что мы собираемся сократить налоговые льготы для производителей электромобилей».