В Кербене назначен новый мэр. Им стал Жаныш Раимжанов, сообщили в муниципалитете.

Накануне его представили аппарату и сотрудникам городских служб.

Жанышу Раимжанову 29 лет. Он родился в Майлуу-Суу. Окончил Ошский государственный университет, получив диплом экономиста, а также учился в Академии госуправления при президенте.

Работал в Ошском областном территориальном управлении Фонда обязательного медицинского страхования, в аппарате полномочного представителя главы государства в Джалал-Абадской области, мэрии Джалал-Абада.

Теперь уже бывший глава Кербена Эрнест Зийядинов покинул пост по собственному желанию согласно поданному заявлению.