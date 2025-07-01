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Власть

В Кербене новый мэр — 29-летний Жаныш Раимжанов

В Кербене назначен новый мэр. Им стал Жаныш Раимжанов, сообщили в муниципалитете.

Накануне его представили аппарату и сотрудникам городских служб.

Жанышу Раимжанову 29 лет. Он родился в Майлуу-Суу. Окончил Ошский государственный университет, получив диплом экономиста, а также учился в Академии госуправления при президенте.

Работал в Ошском областном территориальном управлении Фонда обязательного медицинского страхования, в аппарате полномочного представителя главы государства в Джалал-Абадской области, мэрии Джалал-Абада.

Теперь уже бывший глава Кербена Эрнест Зийядинов покинул пост по собственному желанию согласно поданному заявлению.
Ссылка: https://24.kg/vlast/334756/
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