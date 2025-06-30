Камчыбек Ташиев приказал главе Минтранса ходить до ноября в камуфляжной форме

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время рабочей поездки в Джалал-Абадскую область приказал главе Минтранса Абсаттару Сыргабаеву ходить до ноября в камуфляжной форме. Видео опубликовал телеканал «Регион».

Председателя спецслужб не устроило, что чиновник на работе носит деловой костюм.

«До окончания ноября не будешь носить классический костюм. Слышал? Надевай камуфляж и работай до вечера. Я заметил, он и в Нарыне, и в Токмаке был в деловом костюме. Работать надо», — обратился он к Абсаттару Сыргабаеву.

Напомним, ранее Камчыбек Ташиев дал главе Минтранса последнее предупреждение. Причиной стали темпы ремонта дорог в Чолпон-Ате.

В октябре 2024 года глава ГКНБ отругал Абсаттара Сыргабаева за затягивание со строительством моста через реку Ала-Арчу.

В 2020-м в интервью радио «Азаттык» сам чиновник признавался, что приходится окул бала Камчыбеку Ташиеву.