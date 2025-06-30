Свадьба года. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова в минувшую субботу сыграл свадьбу. В Сети обсуждают часы Адама Кадырова стоимостью $7 миллионов.

В российских Telegram-каналах опубликовали фото, на которых Адам Кадыров на собственной свадьбе похвастался часами стоимостью примерно с годовой бюджет небольшого города в РФ.

Пользователи уточняют, что эти часы Jacob and Billionaire Ashoka были произведены в единственном экземпляре и оцениваются примерно в 550 миллионов рублей. Они украшены 320 бриллиантами.

Молодоженов лично поздравил президент России Владимир Путин.

«Это поздравление стало прекрасным проявлением внимания, которое мы никогда не забудем... Президент России также поручил мне сообщить прессе, что он звонил, поздравлял жениха и невесту и пожелал им самого доброго! Докладываю: поручение выполнено!» — написал в мессенджере Рамзан Кадыров.

Ранее торжество анонсировала в Instagram старшая сестра жениха Айшат Кадырова. Свадьба прошла в родовом селе семьи.

Среди гостей свадьбы были высокопоставленные гости, в том числе из стран Ближнего Востока.

Адам Кадыров, несмотря на свои 17 лет, — фигура, хорошо известная. В юном возрасте он уже занимает несколько ответственных должностей. Недавно его назначили секретарем Совета безопасности Чеченской Республики, а также куратором Российского университета спецназа. Ранее, в 15 лет, он стал начальником отдела обеспечения безопасности и помощником главы региона, что сделало его самым молодым человеком на таких постах в России. Тогда же ему присвоили звание Героя Чечни.

Известно, что невесту зовут Медни. Источники сообщают, что это дочь влиятельного чеченского бизнесмена.