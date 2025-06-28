В Чечне пройдет свадьба года. Семнадцатилетний сын Рамзана Кадырова женится

В Чечне готовятся к большому событию — 17-летний сын главы республики Рамзана Кадырова Адам готовится к свадьбе. О предстоящем торжестве сообщила в Instagram его старшая сестра Айшат Кадырова.

Свадьба пройдет в родовом селе семьи и без лишней огласки.

Адам Кадыров, несмотря на свои 17 лет, — фигура, хорошо известная. В юном возрасте он уже занимает несколько ответственных должностей. Недавно его назначили секретарем Совета безопасности Чеченской Республики, а также куратором Российского университета спецназа. Ранее, в 15 лет, он стал начальником отдела обеспечения безопасности и помощником главы региона, что сделало его самым молодым человеком на таких постах в России. Тогда же ему присвоили звание Героя Чечни.

Айшат Кадырова отметила, что Адам счастлив предстоящему событию, и это чувство разделяет вся семья.

Известно, что невесту зовут Медни. Источники сообщают, что это дочь влиятельного чеченского бизнесмена.

В Чечне ранние браки — часть традиции, особенно в семьях с высоким статусом. По законам РФ, вступление в брак до 18 лет возможно с согласия родителей и местных органов.