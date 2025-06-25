Вы не умеете защищать людей. Депутат раскритиковал акыйкатчи Джамилю Джаманбаеву

На заседании Жогорку Кенеша депутат Исхак Масалиев заявил, что нельзя избирать прокуроров омбудсменом и Джамиля Джаманбаева не умеет защищать права граждан.

Он спросил, что акыйкатчи думает о ликвидации Национального центра по предупреждению пыток. Джамиля Джаманбаева ответила, что норму об упразднении НЦПП в конституционный Закон «Об омбудсмене» ввели народные избранники и не может ее комментировать.

«Вашу судьбу решает парламент, вы орган, который отвечает перед Жогорку Кенешем. Но в последнее время вы отдаляетесь. Не вижу, чтобы на комитетах вы поднимали проблемы или говорили о пытках в тюрьмах. Вы на это все не обращаете внимания. Оказывается, нельзя делать из прокурора омбудсмена. У вас другое воспитание. Вы не умеете защищать людей», — сказал Исхак Масалиев.

Напомним, 17 мая 2023-го Жогорку Кенеш одобрил кандидатуру бывшего гособвинителя Джамили Джаманбаевой на должность омбудсмена. Она была представлена от депутатской группы «Мекенчил» и фракции «Ата Журт Кыргызстан».

Джамиля Джаманбаева с 2018 по 2021 год занимала должность заместителя генпрокурора. В органах прокуратуры проработала 23 года.