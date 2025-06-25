В Бишкекском городском кенеше изберут зампредседателя

На очередной сессии Бишкекского городского кенеша сегодня изберут нового заместителя председателя на общественных началах.

Напомним, бывший вице-спикер БГК Болот Ибрагимов ушел с должности на фоне скандала, связанного с появлением в социальных сетях видео, на котором группа депутатов курит в общественном месте. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, после чего участников записи даже оштрафовали. В кулуарах предположили, что видео распространил именно Болот Ибрагимов, однако он категорически это отрицал.

Кандидат на пост зампредседателя — Эльмир Досалиев (фракция «Эмгек»).

Голосование будет тайным.