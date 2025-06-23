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Власть

Глава МИД КР призвал к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Фото МИД. Глава ведомства призвал к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев выступил на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Кыргызстан твердо привержен целям и принципам ОИС, направленным на развитие сотрудничества мусульманских государств в экономической, культурной, социальной и научной сферах.

Особое внимание он уделил ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность КР в связи с усугубляющимся ирано-израильским конфликтом и трагическими событиями в секторе Газа, которые, по словам Жээнбека Кулубаева, подрывают региональную безопасность и международную стабильность.

Он призвал к совместным усилиям всех стран — участниц ОИС по недопущению дальнейшей эскалации, а также подчеркнул необходимость исключительно мирного, дипломатического разрешения конфликта. И подтвердил, что Кыргызстан неизменно выступает за диалог и политико-дипломатические подходы в урегулировании любых международных разногласий.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333707/
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