Глава МИД КР призвал к мирному разрешению конфликта на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбек Кулубаев выступил на 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В своем выступлении глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Кыргызстан твердо привержен целям и принципам ОИС, направленным на развитие сотрудничества мусульманских государств в экономической, культурной, социальной и научной сферах.

Особое внимание он уделил ухудшающейся ситуации на Ближнем Востоке. Он выразил обеспокоенность КР в связи с усугубляющимся ирано-израильским конфликтом и трагическими событиями в секторе Газа, которые, по словам Жээнбека Кулубаева, подрывают региональную безопасность и международную стабильность.

Он призвал к совместным усилиям всех стран — участниц ОИС по недопущению дальнейшей эскалации, а также подчеркнул необходимость исключительно мирного, дипломатического разрешения конфликта. И подтвердил, что Кыргызстан неизменно выступает за диалог и политико-дипломатические подходы в урегулировании любых международных разногласий.