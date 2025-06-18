ЖК утвердил состав Совета по делам правосудия. В него вошел и Балбак Тулобаев

На заседании Жогорку Кенеша депутаты утвердили состав Совета по делам правосудия. Принято соответствующее постановление парламента.
В результате голосования парламентарии утвердили 11 членов совета. В него вошли:
— депутат Жогорку Кенеша Балбак Тулобаев (представлен фракцией «Ынтымак»);
— Бакыт Кыдыралиева (представлена президентом);
— судьи Мукамбет Касымалиев, Нургул Асанова, Дилара Арстанбаева, Айбек Молдакунов, Эльмира Барыктабасова, Санжар Чотонов, Айжан Рыскулова, Гулназ Кадырова (избраны Советом судей);
— Акыйкат Каримов (представлен юридической общественностью).