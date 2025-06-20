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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Эдиль Байсалов подтвердил поддержку Устава ООН на встрече с послом Украины

Фото кабмина. Байсалов подтвердил поддержку Устава ООН на встрече с послом Украины

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Эдиль Байсалов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в КР Валерием Жовтенко. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Во время беседы стороны обсудили текущее состояние кыргызско-украинских отношений и обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эдиль Байсалов подтвердил приверженность Кыргызстана принципам Устава ООН и нормам международного права. Он также выразил надежду на дальнейшее укрепление гуманитарных, культурных и образовательных связей между двумя странами.

Валерий Жовтенко поблагодарил кыргызскую сторону за открытый и конструктивный диалог. Он подчеркнул заинтересованность Украины в активизации двустороннего сотрудничества и выразил готовность к дальнейшему взаимодействию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333544/
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