Президент просил. ЖК без обсуждения одобрил создание финансового центра в Тамчи

Депутаты Жогорку Кенеша без обсуждения поддержали создание специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом.

Нардеп Камила Талиева напомнила, что накануне президент Садыр Жапаров лично просил их принять этот законопроект.

«Говорил, что документ очень необходим для улучшения инвестиционного климата и развития экономики страны. Поэтому прошу принять его без вопросов сразу в трех чтениях», — сказала она.

Коллеги поддержали ее.