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Власть

Президент просил. ЖК без обсуждения одобрил создание финансового центра в Тамчи

Депутаты Жогорку Кенеша без обсуждения поддержали создание специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчи» с особым правовым режимом и статусом.

Нардеп Камила Талиева напомнила, что накануне президент Садыр Жапаров лично просил их принять этот законопроект.

«Говорил, что документ очень необходим для улучшения инвестиционного климата и развития экономики страны. Поэтому прошу принять его без вопросов сразу в трех чтениях», — сказала она.

Коллеги поддержали ее. 

Напомним, комментируя законопроект, депутат Дастан Бекешев отмечал, что это «будет что-то вроде офшорной зоны, где можно обмениваться криптовалютой, вкладываться в ценные бумаги». Там будет другое налогообложение, банковское законодательство тоже будет иным. Финансовый центр будет создан за счет республиканского бюджета. Счетная палата не сможет проводить проверки в нем. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333375/
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