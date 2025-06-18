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Власть

Садыр Жапаров призвал депутатов поддержать создание финансового центра в Тамчи

На заседании Жогорку Кенеша Садыр Жапаров призвал депутатов поддержать создание финансового центра с особым режимом в Тамчи.

Он отметил, что на рассмотрении парламента, помимо всего, находятся законопроекты по снижению налоговой нагрузки на население и субъекты предпринимательства и о создании специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом.

«Уверен, что депутаты на комитетах и пленарном заседании доработают этот проект закона и поддержат его. Это проект привлечет огромные инвестиции в страну. Забота о гражданах, внесение вклада в развитие государства – наша обязанность», — сказал глава государства.

Напомним, ранее, комментируя законопроект, нардеп Дастан Бекешев отмечал, что это будет офшорная зона, где можно обмениваться криптовалютой, вкладываться в ценные бумаги. Там будет другое налогообложение, банковское законодательство тоже будет иным. Финансовый центр будет создан за счет республиканского бюджета. Счетная палата не сможет проводить проверки в нем.

Ссылка: https://24.kg/vlast/333110/
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