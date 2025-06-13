В селе Тамчи Иссык-Кульской области предлагают создать финансовый центр. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

По его словам, этот законопроект парламентарии намерены обсудить на ближайшем заседании комитета по бюджету.

«Если говорить простыми словами, это будет что-то вроде офшора, где можно обмениваться криптовалютой, вкладываться в ценные бумаги. Там будет другое налогообложение, банковское законодательство тоже будет иным. Там же собираются использовать английское право. Как это будет выглядеть, покажет время. Попытку создания таких офшоров можно приветствовать. Кыргызстан делает все, чтобы выбиться в мировые экономические процессы. Мне не нравится только, что этому центру выделять деньги будут из республиканского бюджета», — отметил нардеп.

По его словам, средствами этого центра будет распоряжаться управляющая компания по своему усмотрению.

«И Счетная палата не будет иметь права аудировать этот центр, как и депутаты Жогорку Кенеша не смогут вмешиваться в его деятельность. Получается, кыргызстанцы, платя налоги, не будут знать, куда уходят их деньги», — резюмировал Дастан Бекешев.