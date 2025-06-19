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Власть

Россия и Узбекистан договорились вместе решать миграционные вопросы — Путин

Россия и Узбекистан договорились вместе решать миграционные вопросы, готовить заранее людей, которые будут работать в РФ, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, в том числе из недружественных.

«Мы понимаем, что есть много вопросов социального характера и на рынке труда. Мы договорились с Шавкатом Миромоновичем, что мы миграционные вопросы будем решать вместе, потому что рынок труда у нас известно, в каком состоянии сегодня находится. У вас (в Узбекистане) давление происходит определенное. Но мы вместе договорились что делать. Готовить тех людей, которые хотели бы работать в России», — сказал он.

По словам российского лидера, важной при этом является работа с молодыми людьми, поэтому развитию контактов между молодежью РФ и РУз в настоящее время уделяется большое внимание.

Напомним, ранее Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением. МИД РУз выразил обеспокоенность действиями российских силовиков после сообщений о грубом обращении с гражданами республики в Москве. В последнее время в РФ участились случаи задержаний мигрантов из государств Центральной Азии. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/333366/
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