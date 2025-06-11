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Общество

Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность действиями российских силовиков после сообщений о грубом обращении с гражданами республики в Москве. Об этом сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Ахрора Бурханова.

По его словам, эта тема обсуждалась на очередной встрече дипломатов двух стран по вопросам миграции.

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По данным Агентства по внешней трудовой миграции, 8 июня в «Сокольниках» во время проверки мигрантов из стран Центральной Азии сотрудники Росгвардии применили физическую силу к нескольким узбекистанцам. Пострадавших призвали обращаться в посольство РУз в Москве.

из интернета
Фото из интернета. Рабочая встреча

На переговорах с российскими дипломатами узбекская сторона подчеркнула, что подобные инциденты противоречат духу партнерства между странами, и потребовала уважительного отношения к своим гражданам.

Напомним, что в последнее время в России участились случаи задержаний мигрантов из государств Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332309/
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