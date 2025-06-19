Встреча Путина со СМИ «недружественных» стран: главное из заявленного лидером РФ

Президент России впервые с начала так называемой СВО встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств из «недружественных» стран и ответил на их вопросы. Пресс-конференция прошла на полях Петербургского международного экономического форума.
Главное из заявлений Владимира Путина:
- Наши западные партнеры действовали всегда после распада Советского Союза как минимум с позиции силы. Потому что миропорядок после Второй мировой войны основывался на балансе сил между победителями. А теперь одного из победителей не стало — СССР развалился. И все, западники начали переписывать под себя все эти правила;
- На протяжении веков на Западе все время возникал вопрос об угрозе со стороны России. Так удобно западным элитам было выстраивать свою внутреннюю политику, потому что на базе мнимой угрозы с Востока все время можно было выколачивать деньги из налогоплательщиков и все время объяснять собственные ошибки в области экономики угрозой с Востока;
- Россия хочет как можно быстрее завершить войну, и лучше — мирным путем.
- За всю новейшую историю Россия не сделала ни одного шага, я подчеркиваю, ни одного шага против интересов Германии. Но мы видели немецкие танки в Курской области — на российской земле, которую даже Германия признает российской.
- Я открыт к контактам с Фридрихом Мерцем (канцлер ФРГ. — Прим. ред.), если тот захочет позвонить.
- Сомневаюсь, что Германия сможет быть лучшим посредником по Украине, чем США, так как посредник должен быть нейтральным.
- Заявления о планах России напасть на НАТО — ложь и бред.
- Если Украина не договорится сейчас с РФ в Стамбуле, ситуация для них изменится в худшую сторону, не надо тянуть.
- Я готов встречаться с Зеленским, но не чтобы сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку; вопрос в юридической легитимности Зеленского, подпись должна стоять легитимных властей, а то придет следующий президент и выбросит это все в помойку.
- Россия — безусловный лидер по тяжелым вертолетам, ими пользуется даже ООН;
- Россия и Китай будут проводить в этом году совместные военные учения;
- Согласился с Дональдом Трампом, что если бы тот был президентом США на предыдущем сроке, спецоперация бы не началась;
- Отметил, что с большим уважением относится к намерению Дональда Трампа возобновить отношения США с РФ в разных сферах;
- Переговоры РФ и Украины могут возобновиться после 22 июня.
- Мы выступаем за справедливый миропорядок, за то, чтобы правила международной торговой организации соблюдались, а не менялись в силу политической конъюнктуры от одного месяца к другому. Мы выступаем против всяких, всевозможных торговых войн, ограничений и так далее.
- Россия по ситуации вокруг Ирана находится в контакте с премьером Израиля и с Трампом;
- Кто из вас без греха, тот пусть первым бросит в меня камень — отвечая на вопрос, совершал ли он какие-то ошибки.
- Впервые упомянул, что есть внучка. По словам Владимира Путина, у девочки есть няня из Китая и внучка свободно говорит по-китайски.