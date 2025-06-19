Встреча Путина со СМИ «недружественных» стран: главное из заявленного лидером РФ

Президент России впервые с начала так называемой СВО встретился с руководителями ведущих мировых информационных агентств из «недружественных» стран и ответил на их вопросы. Пресс-конференция прошла на полях Петербургского международного экономического форума.

Фото РИА Новости

Главное из заявлений Владимира Путина: