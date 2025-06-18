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Власть

Электронные браслеты для семейных насильников. Как они будут работать

На заседании Жогорку Кенеша глава Министерства юстиции Аяз Баетов рассказал, как будут работать электронные браслеты, применяемые в отношении семейных насильников.

Депутат Жылдыз Таалайбек кызы отметила, что на сегодня государство не в полной мере поддерживает женщин, подвергшихся домашнему насилию.

«Вы сказали, что сначала выдается охранный ордер. Если насильник нарушит его условия, надеваете на него электронный браслет. Допустим, вы через мобильное приложение отследили, что агрессор приближается к жертве, какие шаги вы предпримете?» — спросила она.

Аяз Баетов ответил, что у сотрудника ОВД есть право одновременно с выдачей охранного ордера установить мобильное приложение на телефон и надеть браслет на насильника. Отслеживать его местонахождение будут специалисты мониторингового центра при Минюсте.

«Он также может выбрать режим: каждый час, два, чтобы можно было проходить Face ID и отслеживать геолокацию. Если мы видим, что человек нарушает условия приближения, мы отправляем сообщение органам внутренних дел, его заключат под стражу на 14 дней», — сказал министр.

Жылдыз Таалайбек кызы выразила опасение по поводу того, что насильник может убить жертву, пока прибудут милиционеры. «Браслет должен помогать спасать жертв, а не просто следить за домашним тираном», — заметила она.

Аяз Баетов ответил, что, если примут законопроект, сигналы о семейном насилии начнут быстрее поступать, чем сегодня.

Народные избранники приняли в первом чтении проект закона Минюста о внесении поправок в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия». Документом предлагается продлить срок ареста подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток. Также предусмотрено внедрение механизмов контроля за подозреваемыми через электронный браслет и мобильное приложение.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333147/
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