Семейным насильникам хотят надеть браслет и продлить срок ареста до 14 суток

Парламентский комитет по социальной политике одобрил поправки в Кодекс о правонарушениях и Закон «Об охране и защите от семейного насилия» в первом чтении.

Информацию по законопроекту представил первый заместитель министра юстиции Алмазбек Зарылбек уулу. По его словам, документом предлагается продлить срок содержания под стражей подозреваемых в семейном насилии с 7 до 14 суток. Также предусмотрено внедрение механизмов контроля за подозреваемыми через технические средства — электронный браслет и мобильное приложение.

Председатель комитета Винера Раимбачаева отметила, что семейное насилие в отношении женщин и детей регистрируется все больше.

«Чем больше мы поднимаем эту тему, тем фактов не становится меньше. Необходимо проводить профилактическую работу. По лицу погибшей женщины в Кара-Кульдже видно, в каких муках она жила. Нужно работать с МСУ, местными кенешами, активистами. Электронные браслеты и арест применяются после совершения преступления. А профилактические мероприятия не ведутся», — сказала она.

Замминистра внутренних дел Эркебек Аширходжаев ответил, что это трагедия не только для одной семьи, но и всей страны. Однако, как отметил он, профилактическая работа ведется: публикуются ролики, гражданам отправляют SMS-оповещение.

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«От этой семьи ранее не поступало ни одного заявления, сигнала. Если бы были жалобы, эту семью взяли бы под контроль. Но работа будет увеличена, чтобы не позволить подобному случиться», — подчеркнул Эркебек Аширходжаев.

28 мая стало известно об убийстве 38-летней жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с супругом посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, а после застрелил. По подозрению в преступлении задержан 40-летний супруг погибшей. Его заключили под стражу на два месяца.