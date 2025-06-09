Новые нарративы Алмазбека Атамбаева

3 июня 2025 года Первомайский районный суд Бишкека приговорил Алмазбека Атамбаева к 11 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о кой-ташских событиях. Во время оглашения приговора самого бывшего президента на скамье подсудимых не было. Еще в феврале 2023-го суд отпустил его на лечение за пределы Кыргызстана. Алмазбек Атамбаев улетел в Испанию и с тех пор на родину не возвращался. Где он находится сейчас, доподлинно не известно.

На следующий день после оглашения приговора Атамбаеву его прокомментировал в традиционном интервью агентству «Кабар» Садыр Жапаров. Глава государства сказал, что, по его мнению, «суд мог бы быть не таким строгим», и подчеркнул, что, если Алмазбек Атамбаев к нему обратится с соответствующим прошением, он готов его помиловать.

Бывший президент молчал три дня. Но 7 июня в социальных сетях распространено обращение от его имени, видимо, как реакция на комментарий Садыра Жапарова.

Алмазбек Атамбаев всегда был искусным манипулятором. Он ловко подменял понятия, жонглировал цифрами и фактами, приклеивал ярлыки и вообще в выражениях не стеснялся. Достаточно вспомнить его «чимкириков» по отношению к депутатам или «вонючую какашку» по отношению к журналистам.

Судя по последнему обращению, своих навыков Атамбаев не растерял. Текст является ярким примером манипуляции на разных уровнях.

Например, тезис «Я не враг народа, а жертва режима. В политику не вмешиваюсь, но меня преследуют».

Цель такой риторики — представить себя морально стойким, принципиальным и несправедливо преследуемым политиком, вызывая сочувствие и одновременно демонстрируя чувство собственного достоинства.

Арсенал средств, используемых для этого:

Прямое обращение к народу: «дорогие соотечественники», «ваше мужество — источник надежды»;

Подчеркивание страданий (одиночная камера, ухудшение здоровья, отсутствие поблажек);

Отстраненность от политики — формальное заявление: «не вмешиваюсь».

Эта часть обращения Алмазбека Атамбаева построена по канонам классического «голоса жертвы». Здесь есть и детали, способные вызвать жалость, и обвинения властей в желании отомстить. Но на самом деле за всем этим кроется не что иное, как попытка манипуляции эмоциями.

Еще один нарратив из атамбаевского обращения — это нарратив о прошлом.

Ключевая фраза: «Уже восемь лет как я добровольно оставил пост президента, честно отработав один срок».

Насчет честности тут мнения экспертов в оценке правления Атамбаева разнятся, и большинство все-таки оценивать его как «честное» не берутся, потому что коррупционных скандалов, вскрытых после его отставки, было немало. К примеру, те же лошадки в Исторический музей за какие-то немыслимые деньги или Раим-миллион, сделавший карьеру на таможне именно при Атамбаеве.

Тезис же о «добровольном» оставлении поста главы государства и вовсе является откровенной манипуляцией.

По Конституции 2010 года президент избирался на один шестилетний срок без права переизбрания. Таким образом, «добровольность» ухода не более чем риторический ход. Алмазбек Атамбаев просто не имел права идти на второй срок.

Кроме того, он сделал все, чтобы его «добровольный» уход с поста был лишь формальностью. По факту он собирался продолжать руководить Кыргызстаном через своего президента, своего премьера и Жогорку Кенеш. На тот момент в ЖК парламентским большинством были представители СДПК, премьер-министром — абсолютно лояльный Атамбаеву Сапар Исаков, а в президенты Атамбаев «протащил» непроходного без административного ресурса Сооронбая Жээнбекова с рейтингом 3 процента.

Причем заблаговременно подстраховался, проведя реформу в 2016-м, которая перераспределяла полномочия от президента к премьеру и парламенту, чтобы соблюсти баланс и чтобы никто не чувствовал, что он главнее кого-то. Потому что главным, по замыслу Алмазбека Атамбаева, во всей этой конфигурации должен был оставаться он сам.

Естественно, все обращение Атамбаева пронизано критикой нынешней власти.

Так, власть, по словам бывшего президента, действует из страха и мести. «Мои сторонники — заложники»: апелляция якобы к репрессиям. Упоминание конкретных фамилий (Ниязов, Карамушкина) усиливает эмоциональный эффект.

Стиль резкий, обвинительный, с попыткой доказать свое моральное превосходство.

Но если его «сторонники — заложники», то заложники они прежде всего эгоизма самого Алмазбека Атамбаева. Бывшему главе государства в те летние дни 2019 года достаточно было выполнить процессуальные действия и приехать в прокуратуру, а не выстраивать редуты вокруг своего имения и не делать из соратников живой щит, и никаких «кой-ташских» событий просто не было бы. А так было бы странно, если бы власть на публичное и вызывающее игнорирование закона и своих институтов никак не отреагировала.

Еще один любопытный «ход» в атамбаевском тексте — это предложение суда в Гааге.

Ключевые тезисы:

Обращение к властям: «ратифицируйте Римский статут»;

Готовность предстать перед Международным уголовным судом;

Обещание отбыть наказание, если будет признан виновным.

Здесь Атамбаев преследует сразу несколько целей:

Позиционирует себя как человека, открытого к суду;

Но к суду международному. И таким образом открыто задевает власть, намекая, что в Кыргызстане нет честного и справедливого суда.

Здесь мы тоже видим манипуляцию, потому что именно Алмазбек Атамбаев в свое время был инициатором изменений в Конституцию, поставивших национальное законодательство выше международного.

В общем, все как всегда с бывшим президентом — тут врет, там преувеличивает, тут недоговаривает, там нападает.