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Власть

Алмазбек Атамбаев прервал молчание и прокомментировал свой приговор

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев прервал молчание и решил прокомментировать приговор, который вынесен ему и сотоварищам по так называемому кой-ташскому делу.

По словам Атамбаева, уже восемь лет как он «добровольно оставил пост президента, честно отработав один срок».

Он признал, что совершал ошибки.

«Я никогда не предавал интересы Кыргызстана. Да, я совершал ошибки и всегда это признавал», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Приговор по другому делу он также назвал надуманным (напомним, он отбывал наказание в исправительной колонии по уголовному делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева).

Бывший глава государства посетовал: несмотря на уход из политики, «продолжают преследовать меня, моих сторонников, моих близких».

Он также добавил, что гордится своей семьей, своей супругой и детьми, сторонниками, такими как Фарид Ниязов, Ирина Карамушкина и другими. И попросил у них прощения.

Находящийся за границей Алмазбек Атамбаев призвал власти страны ратифицировать Римский статут и поручить Генпрокуратуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге.

«Я готов лично предстать перед ним и ответить по всем обвинениям в мой адрес, от политических до уголовных», — заявил он.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу по кой-ташским событиям. Бывший президент Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Другим фигурантам дела тоже назначены различные сроки.

Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331874/
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