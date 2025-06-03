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Общество

Дело Атамбаева. Бывшего президента приговорили к 11 годам и трем месяцам тюрьмы

В Первомайском райсуде Бишкека продолжается процесс по нескольким уголовным делам, в том числе и по кой-ташским событиям.

Председательствующий судья Азирет Медеров зачитал приговор.

По его словам, бывший президент Алмазбек Атамбаев приговаривается к 11 годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград.

  • Бывший глава администрации президента Фарид Ниязов и экс-депутат Жогорку Кенеша Равшан Джеенбеков приговорены к семи годам и восьми месяцам лишения свободы, взяты под стражу в зале суда.
  • Член партии «Социал-демократы» Ирина Карамушкина приговорена к семи годам и шести месяцам лишения свободы и взята под стражу в зале суда.
  • Член партии «Социал-демократы» Фархад Баабиев приговорен к пяти годам и шести месяцам лишения свободы и взят под стражу в зале суда.
  • Бывший телохранитель Алмазбека Атамбаева Канат Сагымбаев приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы, но освобожден из зала суда под пробацию на пять лет.
  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Мээрбек Мискембаев приговорен к пяти годам пробационного надзора.
  • Сторонник Алмазбека Атамбаева Канат Осмоналиев приговорен к семи годам и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
  • Сторонник Алмазбека Атамбаева Рысбек Карыпбек уулу приговорен к семи годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, но освобожден под пробационный надзор на пять лет.
  • Экс-депутат Жогорку Кенеша Асель Кодуранова приговорена к трем годам пробационного надзора.
  • Официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева — к пяти годам пробационного надзора.
  • Сторонник бывшего президента Амангельди Какебаев приговорен к трем годам пробационного надзора.
  • Бывший замгубернатора Нарынской области Исабек Абдыгазиев оставлен без наказания за истечением срока давности дела.
  • Сторонники бывшего президента Нооруз Капарбек уулу и Марат Шаменов получили по три года пробационного надзора.
  • Бывший министр энергетики Аскарбек Шадиев приговорен к 15 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества. После освобождения ему запрещается три года занимать государственные должности.

Суд также постановил взыскать с Аскарбека Шадиева и Алмазбека Атамбаева 5 миллиардов 439 миллионов сомов.

Напомним, дело по кой-ташским событиям рассматривается в суде с 2022 года. В дело добавлены эпизоды, связанные с ТЭЦ Бишкека, заводом «Дастан» и земельными участками. В одном из этих эпизодов фигурировали имена бывшего министра внутренних дел Абдылды Суранчиева и бывшего министра энергетики Аскарбека Шадиева. Всего обвиняемыми являются 20 человек, 12 из них — по кой-ташским событиям.

Бывший президент Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года был отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.

7 августа 2019 года спецназ ГКНБ предпринял попытку взять штурмом резиденцию Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше. На следующий день общими силами МВД и ГКНБ проведена еще одна спецоперация по задержанию хозяина резиденции. Силовикам удалось вывезти из Кой-Таша Алмазбека Атамбаева. Сторонники стали бросать камни в силовиков, поджигать покрышки и мусор. За два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

В отношении бывшего главы государства возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019-го, коррупции и легализации преступных доходов. Ему также предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и организации массовых беспорядков в октябре 2020 года, но подсудимый был оправдан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331459/
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