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Власть

Садыр Жапаров заявил о готовности помиловать Алмазбека Атамбаева

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью национальному информационному агентству «Кабар» прокомментировал решение суда в отношении бывшего главы государства Алмазбека Атамбаева.

Садыр Жапаров заявил, что не вмешивался и не будет вмешиваться в решения судов, добавив, что, «каким бы ни было решение суда, нужно подчиняться ему».

«Если считаете, что вынесенное решение незаконно, обращайтесь в высшие инстанции, пусть Верховный суд поставит точку. [...] Решение суда никто не может изменить. У меня тоже нет такого права», — сказал он.

При этом, говоря о том, будет ли задержан Алмазбек Атамбаев в случае возвращения в страну, президент напомнил, что у него есть право на помилование.

«Если он обратится с прошением, я могу его помиловать. С момента кой-ташских событий прошло шесть лет. Страсти уже улеглись. Я думаю, суды могли бы и не быть такими строгими. Конечно, это не мое мнение, которое я навязываю судам, а мое личное, гражданское мнение. Думаю, было бы лучше, если бы ограничились пробацией или штрафами», — добавил Садыр Жапаров.

3 июня Первомайский районный суд Бишкека вынес решение по делу по кой-ташским событиям. Бывший президент Алмазбек Атамбаев приговорен к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением государственных наград. Другим фигурантам дела тоже назначены различные сроки. 

Алмазбек Атамбаев в феврале 2023 года отпущен судом на лечение. Он улетел в Испанию и с тех пор не возвращался в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331483/
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