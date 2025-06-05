Президент Садыр Жапаров встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым

Президент Садыр Жапаров провел встречу с главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым, который прибыл для участия в IX заседании Управляющего комитета программы по сохранению снежного барса и его экосистем.

В ходе встречи обсуждались перспективы углубления сотрудничества между Кыргызстаном и Татарстаном в экономической, экологической и культурно-гуманитарной сферах. Особое внимание уделено совместным проектам в промышленности, развитию туризма, а также охране природы и сохранению снежного барса — символа тюркских народов.

Садыр Жапаров отметил динамичное развитие партнерства с Татарстаном в рамках кыргызско-российского стратегического сотрудничества и важность экологических и научных инициатив по защите окружающей среды и биоразнообразия.

Рустам Минниханов поддержал эти инициативы, напомнив о Казанской резолюции 2025 года, направленной на международное партнерство в области экологии и климатической устойчивости. Он также выразил готовность расширять экономическое, культурное и научное взаимодействие, включая запуск совместных бизнес-миссий, цифровых и образовательных проектов, а также содействовать условиям для работы и проживания граждан КР.

Стороны согласились, что итоги встречи станут новым импульсом для развития двусторонних и межрегиональных связей в рамках кыргызско-российского сотрудничества.