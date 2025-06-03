На заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции замминистра МВД Нурбек Абдиев рассказал, откуда у обвиняемого в убийстве жены в Кара-Кульджинском районе Ошской области оказалось огнестрельное оружие.

По словам задержанного, оно досталось ему от дедушки.

«У оружия стерты номера, сейчас мы их устанавливаем. Ведется работа по выяснению, когда оружие привезли в дом. Несколько сотрудников и руководителей привлечены к ответственности за халатность, поскольку не проверили дома на наличие огнестрельного оружия», — рассказал Нурбек Абдиев.

Напомним, 28 мая стало известно об убийстве 38-летней жительницы Кара-Кульджинского района Ошской области. По словам близких погибшей, 26 мая женщина с супругом посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. Это вызвало ревность мужа. Он избил супругу, а после застрелил. По подозрению в преступлении задержан 40-летний супруг погибшей. Его заключили под стражу на два месяца.