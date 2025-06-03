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Власть

Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента КР

Граждане с погашенной судимостью не смогут претендовать на пост президента и другие высшие госдолжности. Парламентский комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту одобрил законопроект в первом чтении.

Отметим, инициатором проекта закона выступает ГКНБ. По данным ведомства, документ направлен на недопущение доступа к высшим государственным должностям лиц, чьи прошлые противоправные деяния, независимо от факта снятия или погашения судимости, могут поставить под сомнение их безупречную репутацию и способность действовать исключительно в интересах государства и граждан.

Так, для лиц, имеющих судимость, в том числе снятую или погашенную, а также в отношении которых уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, предлагаются:

  • отказ в регистрации в качестве кандидата и последующем избрании на должность президента;
  • отказ в регистрации и избрании депутатом Жогорку Кенеша;
  • запрет на занятие должности в кабинете министров и иных государственных органах;
  • запрет на занятие должности члена ЦИК;
  • запрет на занятие должности председателя, а также его заместителя и члена правления Национального банка;
  • запрет на занятие должности аудитора Счетной палаты.

«В действующих конституционных законах уже содержатся основания для отказа в регистрации кандидатов, имеющих неснятую или непогашенную судимость. Предлагаемое расширение ограничений направлено на более широкий охват случаев, при которых наличие судимости или прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям может вызвать сомнение в добропорядочности и надежности кандидата», — отметил замглавы ГКНБ Тимур Шабданбеков.

По мнению депутата Дастана Бекешева, пункт о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям может вызвать вопросы в будущем.

Он отметил, что президент Садыр Жапаров призвал граждан и госчиновников легализовать имущество.

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«Многие заполнили декларацию, поверив главе государства и надеясь на то, что к ним претензий не будет. Но вы должны знать, что на человека могут возбудить уголовное дело по источнику происхождения его имущества. Возбудят и прекратят, увидев декларацию. Но уже считается, что человек привлечен по нереабилитирующим основаниям. У нас многие государственные служащие, занимающие политические должности, заполнили эту декларацию. В случае примирения сторон и когда уголовное дело возбуждено и прекращено, опять же будет нереабилитирующее обстоятельство», — сказал Дастан Бекешев.

Он также добавил, что список легализовавших свое имущество есть у ГКНБ. Поэтому теоретически ведомство сможет закрыть путь кандидатам, которые будут выдвигаться на пост президента или на другие должности.

«Сколько у нас действующих коллег, которые заключили сделку со следствием? Они уже не могут выдвигать свою кандидатуру», — заметил нардеп.

Отметим, 5 декабря прошлого года Камчыбек Ташиев презентовал депутатам парламента проект закона об отмене штрафов за коррупцию. Виновных во взяточничестве предлагалось лишать свободы. Согласно документу, родственникам коррупционеров также запретили работать на государственной и муниципальной службе.

31 декабря 2024-го Садыр Жапаров подписал указанный законопроект после принятия Жогорку Кенешем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/331382/
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